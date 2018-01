Ljubljana, 31. januarja - Novinarska konferenca Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei), na kateri bodo govorili o odpovedi podjetniške kolektivne pogodbe v podjetju Gorenje in aktivnostih sindikata v zvezi s tem, bo danes ob 13.30 v prostorih restavracije DK na Titovem trgu 3 v Velenju, so sporočili iz Skei Velenje.