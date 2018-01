Razglasili najbolj inovativna živila, posebna nagrada Mlekarni Planika

Ljubljana, 31. januarja - Inštitut za nutricionistiko je danes v Ljubljani predstavil najbolj inovativna živila, proizvedena v Sloveniji in uvedena na tržišče v zadnjem letu. Naziv si je prislužilo šest različnih živil in ena linija, posebno nagrado za inovativnost pa so podelili Mlekarni Planika za spodbujanje lokalne pridelave in predelave živil.