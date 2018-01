Talibani dejavni v 70 odstotkih Afganistana, kaže študija BBC

London, 31. januarja - Talibani v Afganistanu pomenijo veliko večjo grožnjo, odkar so mednarodne bojne enote leta 2014 odšle iz države, ugotavlja danes objavljena študija britanskega BBC. Njihova grožnja in nadzor so narasli, saj so dejavni kar na 70 odstotkih ozemlja Afganistana.