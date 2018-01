V celjskem muzeju novejše zgodovine razstava Zabavna matematika

Celje, 31. januarja - Muzej novejše zgodovine Celje je opoldne v svojem otroškem muzeju Hermanov brlog odprl gostujočo razstavo Zabavna matematika, ki so jo zasnovali v nemškem muzeju Mathematikum. Razstava bo odprta do 7. marca. Ves čas jo bo spremljal pester program, ki so ga skupaj s kustosi muzeja oblikovali učitelji in dijaki Gimnazije Celje - Center.