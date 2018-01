Nagrada costa za zbirko poezije o soočanju s smrtjo Helen Dunmore

London, 31. januarja - Priznano britansko literarno nagrado costa za najboljšo knjigo so za pesniško zbirko Inside the Wave posthumno namenili pesnici in pisateljici Helen Dunmore. V delu se avtorica sooča z diagnozo terminalnega raka in bližanjem smrti. Predsednica žirije Wendy Holden jo zbirko označila za "moderno klasiko z zelo močnim sporočilom".