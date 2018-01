Pred energetiko velike spremembe in regulativni izzivi

Ljubljana, 31. januarja - Prehod na nizkoogljično družbo energetski sektor postavlja pred velike izzive, vendar prinaša tudi številne priložnosti. Zaradi hitrih sprememb in vedno večje vloge odjemalcev se pojavljajo tudi regulativni izzivi, so se strinjali udeleženci foruma Energetika in regulativa. Izpostavili so tudi počasno odzivanje zakonodajalca na spremembe.