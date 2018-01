Cene nafte še navzdol

Singapur, 31. januarja - Cene nafte, ki padajo že od začetka tedna, so se znižale tudi v današnjem azijskem trgovanju. Vlagatelji so vse bolj pozorni na velike količine nafte, ki se načrpa v ZDA. Iz ameriškega združenja API so v torek zvečer sporočili, da so se zaloge nafte v državi prejšnji teden povečale za 3,23 milijona sodov.