Dallas, 31. januarja - Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem so odločno krenili v nadaljevanje severnoameriške hokejske lige NHL po premoru zaradi tekme All-Star. Kralji so davi v Dallasu ugnali Stars s 3:0, Kopitar pa je k uspehu prispeval podaji za vodstvo z 1:0 in 2:0.