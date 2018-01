Delo: Pravica otroka (31. 1.)

Ljubljana, 31. januarja - Šolski inšpektorat je v zadnjih desetih letih uvedel 698 postopkov proti staršem, ki niso poskrbeli, da bi njihovi hčere in sinovi, mlajši od 15 let, hodili v šolo. Tudi z globami, ki za prekršek neopravičenega neobiskovanja pouka znašajo od 500 do 1000 evrov, jih niso prepričali o drugačnem ravnanju, v Delu piše Barbara Hočevar.