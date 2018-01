Delo: Do meje z globami (31. 1.)

Ljubljana, 31. januarja - Izrekanje glob hrvaškim ribičem zaradi nezakonitega prečkanja mejne črte v Piranskem zalivu, kot jo je določilo arbitražno sodišče, predstavljajo novo stopničko v odnosih med Slovenijo in Hrvaško - stopničko navzdol, ki vodi v spiralo nezaupanja in slabšanja odnosov, kakršni so prevladovali pred letom 2009, v Delu piše Zoran Potič.