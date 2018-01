Dnevnik: Z vztrajnostjo krošnjarjev (31. 1.)

Ljubljana, 30. januarja - Na ministrstvu za zdravje položaj centra MD Medicina urejajo z vztrajnostjo krošnjarjev. Približno toliko kot ljudje, ki od vrat do vrat ponujajo izdelke za povrnitev mladosti in zdravja, so tudi prepričljivi. Že od lani se zapletajo iz ene nedoslednosti v drugo, kar pa ne pomeni, da jim ne bo na koncu nekako uspelo, v Dnevniku piše Nina Knavs.