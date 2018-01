Večer: DeSOS (31. 1.)

Maribor, 30. januarja - Ustanovitev demografskega sklada je v koalicijske pogodbe zapisalo že kar nekaj slovenskih vlad. A ostalo je le pri tem, čeprav so za Slovenijo demografske napovedi med najslabšimi v Evropi in zahtevajo odgovorno ukrepanje. Najbolj krizna leta nas čakajo že čez dobro desetletje, med letoma 2030 in 2060, v Večeru piše Tanja Fajnik Milakovič.