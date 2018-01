Na Bledu o razvoju robotov za pridobivanje surovin iz težko dostopnih nahajališč

Bled, 30. januarja - Glede na izkoriščenost materialnih surovin na dostopnih območjih bo uporaba robotike v rudarstvu v prihodnosti zelo pomembna. Zato v okviru evropskih projektov UNEXMIN in iVAMOS! poteka razvoj inovativnih tehnologij. Sodelujoči strokovnjaki so se v ponedeljek in danes zbrali na mednarodni konferenci na Bledu.