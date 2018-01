Dobrodelno zbiranje starih aparatov za pomoč bolnim otrokom

Ljubljana, 30. januarja - Družba za ravnanje z električno in elektronsko opremo ZEOS skupaj s štirimi večjimi trgovci električne in elektronske opreme v Sloveniji organizira akcijo Stari aparati za otroški nasmeh, v kateri bodo zbirali odpadne aparate, sijalke in baterije. Izkupiček od zbranega bodo organizatorji namenili Društvu Rdeči noski. Akcija bo trajala celo leto.