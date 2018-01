V Kinu Šiška festival in konferenca Ment Ljubljana

Ljubljana, 31. januarja - V M Hotelu se bo danes ob 18. uri s spoznavanjem slovenskih klubov in koncertnih organizatorjev začela četrta izdaja festivala in konference Ment Ljubljana, uro kasneje pa bo v CUK Kino Šiška sledilo uradno odprtje v družbi DJ Borke. Prvi dan Menta bo bolj koncertno obarvan, med nastopajočimi pa bodo tudi slovenski Nesesari Kakalulu in Neomi.