Na mariborski občini zavračajo očitke o neaktivnosti glede kolesarske poti

Maribor, 30. januarja - Na mariborski občini so se odzvali na ponedeljkov poziv ruškega župana Uroša Razpeta, naj pohitijo z gradnjo manjkajočega odseka Dravske kolesarske poti med Laznico in Limbušem, potem ko so v Rušah te dni že začeli z realizacijo tega evropsko podprtega mednarodnega in turistično naravnanega projekta. Zavračajo očitke, da so naredili premalo.