V CD premiera digitalizirane in restavrirane verzije filma To so gadi

Ljubljana, 31. januarja - V sklopu projekta Naši filmi doma bo nocoj ob 20. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma premiera digitalizirane in restavrirane verzije slovenskega celovečerca To so gadi scenarista in režiserja Jožeta Bevca. Projekcija sodi med dogodke v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).