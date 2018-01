Vladni pogajalci prvič po stavki na pogajanja s Počivavškovimi sindikati

Ljubljana, 31. januarja - Teden dni po stavki bodo prvič za pogajalsko mizo sedli predstavniki vlade in 16 sindikatov javnega sektorja, ki so prejšnjo sredo skupaj organizirali stavko. Sindikati pričakujejo, da se bo vladna stran danes opredelila do vseh njihovih stavkovnih zahtev in da bo imela tudi mandat za pogajanja o njihovem razreševanju.