V CD na ogled večplastne podobe noči Mika Crawforda

Ljubljana, 31. januarja - V Mali galeriji Cankarjevega doma (CD) bodo drevi odprli razstavo fotografij Mika Crawforda z naslovom Nokturni. V tem ciklu fotograf raziskuje skrite kotičke urbanih središč, utrinke v noči, ki zlagoma ogrinja mestne ulice in stavbe. Z odsevi in sencami izrisuje zgodbo v zgodbi ali pa jih namenoma pusti zabrisane, so zapisali v CD.