KNOVS tudi o delovanju iranskih tajnih služb

Ljubljana, 30. januarja - Na seji komisije za nadzor obveščevalnih služb so po besedah njenega predsednika Branka Grimsa govorili o problematiki Irana in delovanju njegovih tajnih služb na ozemlju EU in Slovenije. Povod je bila aretacija desetih pripadnikov iranske tajne službe v Nemčiji, ki so bili po nepotrjenih informacijah prejemniki domnevno opranega denarja v NLB.