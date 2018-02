4 dni do OI - maskote

Ljubljana, 4. februarja - Prireditelji olimpijskih iger v Grenoblu leta 1968 so prvič predstavili maskoto iger. Takrat je bil to Strel, posebej oblikovani smučar, ki je napovedal obdobje figur v olimpijskem gibanju. Zimske olimpijske in paraolimpijske igre v Pyeongchangu 2018 bosta zaznamovala beli tiger z imenom Soohorang in azijski črni medved z imenom Bandabi.

Naravna sivo-bela barvna kombinacija kožuha belega tigra simbolizira sneg in led, azijski črni medved pa je značilna žival pokrajine, ki bo gostila 24. zimske olimpijske igre.

Maskote so tako že vse od leta 1968 sestavni del olimpijskih iger, tako poletnih kot tudi zimskih. Poleg tega se prireditelji nekaterih večjih svetovnih tekmovanj prav tako odločajo za oblikovanje posebnih simbolov oziroma figur, ki popestrijo športno dogajanje. Maskote so tako stalnica tudi na svetovnem in evropskem prvenstvu v nogometu, na prvenstvih v atletiki, hokeju, košarki in drugih največjih tekmovanjih, kjer skrbijo za prepoznavnost športnega dogodka.

Prva maskota poletnih olimpijskih iger je bil leta 1972 v Münchnu kužek Waldi. Na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 2014 so bile maskote kar tri - severni medved, evropski zajec in snežni leopard. Vse tri pa so izbrali ljudje prek glasovanja, kot tudi snežinko in žarek svetlobe za paraolimpijske igre.

Na zadnjih olimpijskih igrah, poletnih v Rio de Janeiru 2016, sta srca obiskovalcev in gledalcev skušali osvojiti maskoti Vinicius in Tom, imeni zanju so izbrali v javni anketi, v kateri je sodelovalo 323.327 oseb. Rumena maskota Vinicius je predstavljala kombinacijo spretnosti mačk, pozibavanja opic in elegance ptičjega leta. Ob tem je imela na široko razprte roke in noge, s čimer je želela v Brazilijo privabiti čim več tujih gostov.

Modra maskota Tom je bila namenjena paraolimpijskim igram. Njena glava je močno spominjala na maskoto slovenskega eurobasketa 2013, Lipka, saj je bila prekrita z listi dreves. Kot so pojasnili prireditelji, "jo fotosinteza navdaja z energijo, iz glave pa potegne nore zamisli in predmete. Je v neprestani rasti in z lahkoto premaguje vse prepreke".