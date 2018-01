ZSSS in Pergam ob izpolnitvi nekaterih pogojev pripravljeni na razmislek o dvigu prispevne stopnje

Ljubljana, 30. januarja - V ZSSS in Pergamu so kritični do zadnje različice zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Kot opozarjajo, predlagana nova dajatev, ki bi nadomestila dopolnilno zavarovanje, ruši načelo solidarnosti. Ob izpolnitvi določenih pogojev pa bi bili pripravljeni na razmislek o dvigu prispevne stopnje za obvezno zdravstveno zavarovanje.