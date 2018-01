Devet članic EU na zagovoru v Bruslju zaradi onesnaženega zraka

Bruselj, 30. januarja - Devet članic EU - Nemčija, Francija, Španija, Velika Britanija, Italija, Madžarska, Češka, Slovaška in Romunija - je bilo danes v Bruslju na zagovoru zaradi kršenja evropske zakonodaje o kakovosti zraka. Kršiteljice so dobile še zadnjo priložnost za ukrepanje do konca prihodnjega tedna, sicer bo komisija sprožila postopke na Sodišču EU.