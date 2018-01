Na Mlaki pri Kranju eksplozija v stanovanjski hiši

Kranj, 30. januarja - Na Dolenčevi poti na Mlaki pri Kranju je danes nekaj pred 8. uro zjutraj prišlo do eksplozije v stanovanjski hiši, ki se je ob tem delno porušila. Gasilci so izpod ruševin rešili eno osebo, ki so jo nato odpeljali v bolnišnico. Intervencija na kraju dogodka še poteka, nevarnosti za ljudi v okolici pa ni.