Easyjet od avgusta med Ljubljano in Berlinom

Ljubljana, 30. januarja - Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet bo z 9. avgustom vzpostavil neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in nemško prestolnico Berlin. Na progi bo letel trikrat tedensko, in sicer vsak torek, četrtek in soboto. Zaenkrat gre samo za poletno sezono, poročajo tuji mediji.