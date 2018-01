V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec prepoved obiskov podaljšali do 14. februarja

Slovenj Gradec, 30. januarja - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so zaradi pojava gripe in povečanega števila respiratornih obolenj prepoved obiskov na vseh oddelkih podaljšali do 14. februarja, so sporočili iz bolnišnice. Prosijo za dosledno upoštevanje navodil zdravstvenega osebja bolnišnice.