Podjetniško trgovska zbornica zadovoljna z dosežki v letu 2017

Ljubljana, 30. januarja - Podjetniško trgovska zbornica, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, je lani sodelovala v nekaterih zakonskih postopkih, med drugim glede zakona o motornih vozilih in urejanja delovnega časa v dejavnosti trgovine. Kot so povedali na današnji novinarski konferenci, so z doseženim zadovoljni, a bodo nadaljevali s prizadevanji.