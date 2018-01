Stavkovni odbori sindikatov pričakujejo opredelitev vlade do stavkovnih zadev

Ljubljana, 30. januarja - Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja pričakuje, da se bo vlada na pogajanjih v sredo jasno opredelila do vseh stavkovnih zahtev in pri vsaki od njih podala svoj predlog rešitve. Upajo tudi, da bo vladna stran končno imela mandat za pogajanja o njihovem razreševanju, so sporočili iz koordinacije stavkovnih odborov.