Kranj, 30. januarja - Kranjski policisti so bili danes obveščeni o uhajanju plina v podružnični šoli OŠ Stražišče v Žabnici. Ob prihodu gasilcev je bilo 120 otrok iz šole in vrtca že evakuiranih. Gasilci so merili prisotnost plinov, a jih njihove merilne naprave niso zaznale, je pojasnil vodja gasilske operative Gasilsko reševalne službe Kranj Andraž Šifrer.