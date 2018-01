V Berlinu razstava modnega oblikovalca Giannija Versaceja

Berlin, 31. januarja - V berlinskem razstavišču Kronprinzenpalais je od danes na ogled razstava, posvečena legendarnemu italijanskemu modnemu oblikovalcu Gianniju Versaceju (1946-1997). Postavitev na 3000 kvadratnih metrih združuje več sto Versacejevih stvaritev, nastalih med letoma 1978 in 1997, od modnih kreacij pa do modnih dodatkov in nakita.