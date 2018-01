Na natečaj za idejne rešitve za dvigalo na Markovcu prispelo pet elaboratov

Koper, 31. januarja - Na koprsko občino je do torka, ko se je iztekel podaljšani rok za pripravo elaboratov za izbor strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za vertikalno mobilno povezavo znotraj Kopra tj. dvigala med obalo in Markovcem, prispelo pet elaboratov. Najprimernejšo rešitev naj bi na predvidoma izbrali do 14. februarja.