Izvoz švicarskih ur lani znova večji

Bern, 3. februarja - Proizvajalci švicarskih ur so lani ustvarili za 19,9 milijarde švicarskih frankov (16,9 milijarde evrov) izvoza, kar je 2,7 odstotka več kot leto poprej in vnovična rast po dveh letih negativnega trenda. Število izvoženih ur se je sicer zmanjšalo na najnižjo raven po letu 2009, a so bile njihove cene višje. Najbolj se je okrepil izvoz na Kitajsko.