Ljubljana, 30. januarja - Predstavnika Policijske uprave Kranj in gasilcev bosta danes ob 11.30 pred Gasilsko reševalno službo Kranj na Bleiweisovi cesti 34 v Kranju dala izjavo za medije glede današnje eksplozije plina in porušitve objekta na Mlaki pri Kranju, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.