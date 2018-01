Na brniškem letališču Ukrajincu zasegli 24 kilogramov droge kat

Brnik, 30. januarja - Na brniškem letališču so v soboto odkrili 21-letnega Ukrajinca, ki je v prtljagi prenašal več kot 24 kilogramov prepovedane droge kat. Osumljenca so kazensko ovadili, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor, so danes sporočili s kranjske policijske uprave.