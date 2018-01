Azijske borze s padcem

Tokio, 30. januarja - Azijske borze so se danes obarvale rdeče. Kot poročajo tuje agencije, so vlagatelji sledili razpoloženju v ZDA, kjer so se indeksi v ponedeljkovem trgovanju sestopili z rekordnih vrednosti. Po oceni analitikov so sicer vlagatelji v luči objav poslovnih rezultatov še vedno pripravljeni vlagati v vrednostne papirje, zato je pesimizem odveč.