Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 1.)

Ljubljana, 29. januarja - Tuje tiskovne agencije so ponovno obširno poročale o poslanih in prejetih plačilnih nalogih, ki so jih prejeli slovenski in hrvaški ribiči, ter o odzivih nanje. Agencije so poročale tudi o tem, da slovenski zunanji minister Karl Erjavec ne želi sprejeti odstavljenega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta, ki naj bi obiskal Slovenijo.