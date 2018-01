Pahor v Logarski dolini izpostavil pomen učinkovitega odziva na vremenske ujme

Logarska dolina, 29. januarja - Predsednik republike Borut Pahor se je danes udeležil predstavitve poročila o ukrepanju ob decembrskih poplavah in neurju v Zahodnoštajerski regiji ter Zgornjesavinjski dolini. Ker so naravne ujme vedno pogostejše, je po besedah predsednika ključnega pomena, da se naučimo z njimi živeti in se nanje učinkovito in pravočasno odzivati.