Po požaru v celjskih zaporih na ogledu kriminalisti

Celje, 29. januarja - Nekaj po 16. uri je zagorelo v prostorih celjskih zaporov, pri tem se je nekaj zapornikov nadihalo dima, so na Policijski upravi (PU) Celje za STA potrdili poročanje medijev. Enega med njimi so prepeljali v bolnišnico. Gasilci so požar pogasili in prezračili prostore, kriminalisti pa so že začeli z ogledom kraja požara, katerega vzrok še ni znan.