Trump v Beli hiši gostil veleposlanike Varnostnega sveta ZN

Washington, 29. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je danes v Beli hiši na kosilu gostil 14 veleposlanikov držav članic Varnostnega sveta ZN, Britanci pa so poslali namestnika. Na kosilu so bili tudi državni sekretar ZDA Rex Tillerson, ameriška veleposlanica pri ZN Nikki Haley, šef kabineta John Kelly in svetovalec za nacionalno varnost Herbert McMaster.