EU potrdila izhodišča za pogajanja o prehodnem obdobju po brexitu

Bruselj, 29. januarja - Ministri 27 članic EU, pristojni za evropske zadeve, so danes v Bruslju potrdili izhodišča za nadaljnja pogajanja o brexitu, ki so osredotočena na prehodno obdobje. Unija zahteva, da Velika Britanija v tem obdobju, ki naj traja do konca leta 2020, spoštuje vsa evropska pravila brez pravice do odločanja. Pogajanja naj bi se začela prihodnji teden.