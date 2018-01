Hrvaški ribiči prejeli prve kazni iz Slovenije, Hrvaška odgovorila na enak način

pripravila Jasna Vrečko

Ljubljana/Zagreb/Bruselj, 29. januarja - Na naslove hrvaških ribičev so danes prispele prve slovenske kazni zaradi kršitev meje v Piranskem zalivu. 14 plačilnih nalogov za skupaj 7000 evrov kazni so dobili savudrijski ribič Diego Makovac in njegova soproga ter njun kolega Ezio Kocijančić. Hrvaška policija je nato poslala prvih 11 kazni tudi slovenskim ribičem.