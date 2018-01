ECE Celje - Sij Acroni Jesenice 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)

Celje, 29. januarja - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva v hokeju v gosteh premagali ECE Celje s 4:2 (3:1, 1:0, 0:1). Povratna polfinalna tekma bo na sporedu naslednji teden. V drugem polfinalu se merita SŽ Olimpija in Triglav Kranj, prvo tekmo so z 2:1 dobili Ljubljančani.