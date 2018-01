Danes nov krog pogajanja s šolskim sindikatom Sviz

Ljubljana, 30. januarja - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja, ki so napovedali stavke, v tem tednu nadaljujejo pogajanja. Danes popoldne se bodo vladni pogajalci sestali s predstavniki sindikata Sviz, ki je stavko napovedal za 14. februar. Do zdaj so se sestali dvakrat, Sviz pa je minuli teden prošnjo za čim prejšnje srečanje naslovil tudi na premiera.