Makovec Brenčičeva sprejela tristo mladih z mednarodnih tekmovanj

Ljubljana, 29. januarja - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je danes na Brdu pri Kranju sprejela več kot tristo učenk in učencev, dijakinj in dijakov, študentk in študentov ter njihove mentorje, ki so na mednarodnih tekmovanjih iz znanj v minulem letu dosegli vidne rezultate, so sporočili z ministrstva.