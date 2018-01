Tayfun Korkut novi trener Stuttgarta

Stuttgart, 29. januarja - Nemški nogometni prvoligaš iz Stuttgarta ima novega trenerja. To je postal 43-letni Tayfun Korkut, na tem položaju pa je zamenjal Hannesa Wolfa. Po informacijah iz kluba je Korkut, nekdanji trener Hannovra, Kaiserslauterna in Bayerja iz Leverkusna, podpisal pogodbo do konca sezone 2018/19.