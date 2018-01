Prvih 14 slovenskih kazni prejeli hrvaški ribiči

Zagreb, 29. januarja - Prvih 14 slovenskih kazni zaradi kršitev meje sta dobila savudrijski ribič Diego Makovac in njegova soproga ter njun kolega Ezio Kocijančić, je danes poročala hrvaška komercialna televizija Nova TV. Kot so dodali, so trije ribiči dobili 14 slovenskih plačilnih nalogov za 500 evrov, kar pomeni, da bodo morali plačati skupno 7000 evrov kazni.