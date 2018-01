Borze v New Yorku uvodoma navzdol

New York, 29. januarja - Borze v New Yorku so današnje trgovanje začele s padcem. Vlagatelji so pred začetkom sezone objav poslovnih rezultatov in nekaterih pomembnejših gospodarskih podatkov previdni. Med drugim bodo pozorni na poslovanje Appla, Amazona, Facebooka, Boeinga in McDonaldsa ter na najnovejše podatke s trga dela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.