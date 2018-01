S Celico bo po zeleni luči mestnih svetnikov upravljal Ljubljanski grad

Ljubljana, 29. januarja - Ljubljanski mestni svetniki so po daljši razpravi podprli predlog sprememb sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad in v njegovo upravljanje prenesli mladinski hostel Celica. Večina mestne opozicije je bila kritična do župana Zorana Jankovića, ki je točko na dnevni red uvrstil naknadno in po njihovi oceni brez zadostnega gradiva.