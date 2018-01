V Sočiju mirovni pogovori, a brez dela sirske opozicije in zahodnih držav

Soči, 29. januarja - V ruskem črnomorskem letoviškem mestu Soči so se danes začeli mirovni pogovori, ki pa jih bojkotirajo oborožene skupine sirske opozicije in Kurdi. Prav tako na srečanju ni zahodnih držav kot opazovalk. Pogovore so že zasenčili hudi spopadi v Siriji s številnimi smrtnimi žrtvami in turška ofenziva v kurdski enklavi, poročajo tuje tiskovne agencije.