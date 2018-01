Pahor bo obiskal olimpijska prizorišča v Pyeongchangu

Ljubljana, 29. januarja - Slovenski predsednik Borut Pahor se bo 19. in 20. februarja mudil na uradnem obisku v Južni Koreji, kjer ga bo gostil predsednik Moon Jae-in. Pred prvim uradnim obiskom te države se bo Pahor 17. in 18. februarja srečal s slovenskimi športnicami in športniki na zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu, so sporočili iz predsednikovega kabineta.